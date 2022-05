STAGE D’EVEIL MUSICAL

2022-08-01 – 2022-08-05 Encadré par Julien Delbée. Thème: Louis de Funès.

Pour les enfants de 5 à 8 ans de 10h30à 12h. 45€/enfant, 40€ pour le 2ème enfant de la même famille. Inscriptions indispensables au Bureau d’Information Touristique: 03 21 83 51 02 Encadré par Julien Delbée. Thème: Louis de Funès.

Pour les enfants de 5 à 8 ans de 10h30à 12h. 45€/enfant, 40€ pour le 2ème enfant de la même famille. Inscriptions indispensables au Bureau d’Information Touristique: 03 21 83 51 02 dernière mise à jour : 2022-05-19 par

