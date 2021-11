Cenon Complexe sportif multiactivités de la Morlette Cenon, Gironde Stage d’éveil corporel et danse contemporaine Complexe sportif multiactivités de la Morlette Cenon Catégories d’évènement: Cenon

L’association [Yoga Danse](https://www.yogadanse.fr/) vous propose un stage de danse, destiné aux enfants, débutants,où expérimentés! Animé par Marie Schang, le stage aura lieu plusieurs fois dans la journée pour permettre à tous les niveaux de s’exprimer. * **10h15-10h45:** éveil corporel parent/enfant 18 mois-3A (5€) * **11h-12h:** Danse et arts plastiques enfants 4-7A (10€) * **14h-15h30**: danse contemporaine 8-13A/ technique, improvisation,composition (15€) * **15h45-17h45:** Danse contemporaine + de 14A & adultes / technique et atelier de création (20€)

S’initier, où se perfectionner à la danse contemporaine c’est possible! (re) découvrez la gestuelle et les mouvements de la danse avec Marie Schang. Complexe sportif multiactivités de la Morlette 3 rue du docteur roux 33150 cenon Cenon Gironde

