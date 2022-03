Stage d’Eveil corporel, danse et arts plastiques Complexe sportif multiactivités de la Morlette Cenon Catégories d’évènement: Cenon

du dimanche 10 avril au dimanche 26 juin à Complexe sportif multiactivités de la Morlette

**Programme** * 10h-10h30: Eveil corporel parent/enfant 1 an1/2 – 2 ans/1/2 * 10h30-11h: Eveil corporel parent/enfant 2 ans 1/2 – 3 ans1/2 * 11h-12h: Danse et arts plastiques 4-7 ans.

Sur inscription / 10€ par atelier

L’association Mouvements vivants organise un stage d’éveil corporel parents-enfants animé par Marie Schang professeur de danse diplômée d’état. Complexe sportif multiactivités de la Morlette 3 rue du docteur roux 33150 cenon Cenon Gironde

