Stage “Détox de printemps et reconnexion au vivant” Villeneuve-sur-Yonne, 12 mai 2022, Villeneuve-sur-Yonne.

Lieu-dit La Fosse Rouge La Tuilerie de Talouan Villeneuve-sur-Yonne

2022-05-12 – 2022-05-15

Villeneuve-sur-Yonne Yonne Villeneuve-sur-Yonne Yonne Bourgogne-Franche-Comté

395 395 EUR Dans le cadre ressourçant de la Tuilerie de Talouan, Asel et Léo combinent leurs talents et vous proposent un stage pour vous laisser pleinement imprégner de l’énergie du printemps.

4 jours dédiés à la reconnexion à soi et au soin.

Au programme : jeûne alternatif (vous ne consommerez que des jus de fruits frais, des bouillons de légumes et de l’eau pour un nettoyage complet et en profondeur de l’organisme), hatha yoga, balades en forêt, bains de plantes, hammam, exercices de respiration, méditations guidées…

Ce stage est idéal pour toute personne désireuse de prendre soin d’elle et de retrouver de la clarté et de l’inspiration sur son cheminement personnel. Veuillez contacter les organisateurs pour les éventuelles contre-indications telles

que diabète, troubles psychiques, maladie évolutive.

PRÉ-REQUIS : être disposé à prendre un temps de recul et à expérimenter les exercices proposés, respecter et appliquer le protocole mise en place avant, pendant et après la cure, être désireux d’adopter une disposition bienveillante envers soi et envers autrui.

latuileriedetalouan@gmail.com http://www.latuileriedetalouan.fr/

Lieu-dit La Fosse Rouge La Tuilerie de Talouan Villeneuve-sur-Yonne

