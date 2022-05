Stage d’été S’exprimer par le mouvement », 11 juillet 2022, .

Stage d’été S’exprimer par le mouvement »

2022-07-11 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-15 17:00:00 17:00:00

La danseuse contemporaine Tinuviele Parmentier nous invite à partir à la recherche d’un corps centré, conscient et disponible. Par le jeu, la présence et l’imaginaire, le mouvement dansé est une porte d’accès pour se reconnecter à notre poésie intérieure et à notre corps-maison. Au fil de la semaine, nous élaborerons une création collective. Tous niveaux, à partir de 16 ans. nTARIF : 150 euros (+ adhésion annuelle 10 euros). (lieu privé, adresse envoyée sur réservation)

