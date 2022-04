Stage d’éte Raku Omonville, 27 juillet 2022, Omonville.

Stage d’éte Raku Atelier Terre et Ciel 646 rue Jacob Bontemps Omonville

2022-07-27 09:30:00 – 2022-07-31 12:30:00 Atelier Terre et Ciel 646 rue Jacob Bontemps

Omonville Seine-Maritime Omonville

Le sculpteur céramiste Alain Triballeau vous propose des stages de modelage et sculpture Raku dans son Atelier Terre et Ciel sur cinq jours. Réservations à effectuer six semaines avant le stage.

+33 6 17 42 25 57 http://alain-triballeau.com/

