Loudenvielle 65510 QI GONG – Tai Chi Chuan Pratiques posturales et Méditatives Venez découvrir ou approfondir les Arts internes et énergétiques Chinois. Ressourcez-vous dans un cadre naturel exceptionnel au coeur des Pyrénées.

Détendez-vous dans un espace thermal et une ambiance chaleureuse et conviviale. thierryhuguet@taichitoulouse.fr +33 6 75 03 82 83 http://www.taichitoulouse.fr/ QI GONG – Tai Chi Chuan Pratiques posturales et Méditatives Lac de Génos Loudenvielle LOUDENVIELLE Loudenvielle

