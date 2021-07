Stage d’été : Microfusée Cap Sciences, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Bordeaux.

Stage d’été : Microfusée

du mercredi 7 juillet au vendredi 9 juillet à Cap Sciences

_Spécial été ! Participe à un véritable stage technique pour maîtriser la construction et le vol de la micro fusée de tes rêves !_ Les microfusées permettent de s’initier sans danger aux paramètres qui régissent le vol d’une fusée. Elles peuvent s’élever jusqu’à 150 mètres d’altitude avant de redescendre au sol sous parachute. Ainsi, en toute sécurité, on peut tester différents modèles de fusées, jusqu’aux fusées les plus folles pour comprendre, par la pratique, les lois de l’aérodynamique. **Jour 1** : J’expérimente et je fabrique ma propre microfusée ! A Cap Sciences, Bordeaux **Jour 2 :** J’affine le montage de ma fusée et je la fais décoller. Stade Charles Martin à Bordeaux **Jour 3 :** Nous faisons varier les paramètres, refabriquons en équipe et procédons au deuxième lancement. Stade Charles Martin à Bordeaux A partir des microfusées, découvre comment sont construites les grandes navettes spatiales, comment fonctionnent leurs moyens de propulsion, quelles sont les conditions de vie à l’intérieur de la navette. A la recherche de : → la stabilité pour une bonne trajectoire de vol → de bonnes performances en poids et altitude pour un vol plus efficace. Partager

Réservés aux 10-14 ans / Stage de 3 jours / 50 € sur place

Programmation été 2021 !: stages de loisirs scientifiques pour les 10-14 ans à Cap Sciences !

Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T14:30:00 2021-07-07T17:30:00;2021-07-08T14:30:00 2021-07-08T17:30:00;2021-07-09T14:30:00 2021-07-09T17:30:00