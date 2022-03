Stage d’été Foot & Futsal Lieu non detérminé La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

” DRIBBLEO des stages Foot à vivre autrement, en collaboration avec Sylvain ARMAND, avec aussi des activités vacances (nautiques ,plage etc…) au quotidien” Site Internet: Stage de football Dribbleo – Dribbleo Stage foot à vivre autrement. – Stage du Lundi 18 juillet au Vendredi 22 juillet ouvert aux licenciés/non licenciés et garçons/filles de 6 à 16 ans. 4 formules différentes: 1/ Pension complète (possibilité d’arrivée le dimanche) = 475€ 2/ 1/2 pension (repas de midi + goûter = 335€ 3/ Avec 5 demi-journées (après-midi ) + goûter = 150€ 4/ A la demi-journée (pour les petits) + goûter = 30€ Une tenue complète (maillot + tee shirt + short + chaussettes) est offerte à chaque stagiaire en début de stage. Renseignements au 06 60 18 99 15 Inscriptions au 04 77 69 85 28 / 06 07 90 99 51 stages@dribbleo.fr / www.dribbleo.fr

2022-07-18 to 2022-07-22, 09:00-19:00

