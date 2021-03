La Baule-Escoublac Lieu non detérminé La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Stage d’été Foot & Futsal Lieu non detérminé La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

Stage d’été Foot & Futsal Lieu non detérminé, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, La Baule-Escoublac. Stage d’été Foot & Futsal

du lundi 19 juillet au vendredi 6 août à Lieu non detérminé

Stage mixte futsal & foot.

Programme multi-activités Pension complète avec hébergement ou demi-pension (avec repas du midi) sans hébergement. – Garçons et filles, licenciés ou non, de 6 à 16 ans.

– 1 projet sportif, éducatif et professionnel

– 1 encadrement technique qualifié Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour l’ensemble des stages.

Public

Stage mixte futsal & foot. Programme multi-activités Pension complète avec hébergement ou demi-pension (avec repas du midi) sans hébergement. – Garçons et filles, licenciés ou non, de … Lieu non detérminé La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T19:00:00;2021-07-20T09:00:00 2021-07-20T19:00:00;2021-07-21T09:00:00 2021-07-21T19:00:00;2021-07-22T09:00:00 2021-07-22T19:00:00;2021-07-23T09:00:00 2021-07-23T19:00:00;2021-07-26T09:00:00 2021-07-26T19:00:00;2021-07-27T09:00:00 2021-07-27T19:00:00;2021-07-28T09:00:00 2021-07-28T19:00:00;2021-07-29T09:00:00 2021-07-29T19:00:00;2021-07-30T09:00:00 2021-07-30T19:00:00;2021-08-02T09:00:00 2021-08-02T19:00:00;2021-08-03T09:00:00 2021-08-03T19:00:00;2021-08-04T09:00:00 2021-08-04T19:00:00;2021-08-05T09:00:00 2021-08-05T19:00:00;2021-08-06T09:00:00 2021-08-06T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu Lieu non detérminé Adresse La Baule-Escoublac Ville La Baule-Escoublac