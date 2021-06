Paris A la Folie Théâtre Paris Stage d’été de théâtre (11 -15 ans) A la Folie Théâtre Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage d’été de théâtre (11 -15 ans) A la Folie Théâtre, 28 juin 2021-28 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 28 juin au 2 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 17h30

payant

Impro en cascade ! Un stage spécial improvisations pendant les grandes vacances ! Nous inventerons une multitude d’histoires et de personnages réalistes ou imaginaires, d’époques et de lieux variés. A partir des idées de chacun, nous apprendrons à construire des scènes avec des rebondissements, du suspens et une chute originale. Nous travaillerons également le jeu du comédien à travers la gestuelle, les changements de voix, l’intensité du regard et les émotions. Le stage se terminera par un spectacle totalement inventé, drôle et rythmé. Animé par Charlotte Rabier Plus d’informations sur le site internet http://www.folietheatre.com/?page=AteliersStages&onglet=StagesEnfantsAdo ou par téléphone au 01 43 55 14 80 Animations -> Stage A la Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt Paris 75011

9 : Saint-Ambroise (69m) 5 : Richard Lenoir (194m)

Contact :A La Folie Théâtre 01 43 55 14 80 contact@folietheatre.com Animations -> Stage Ados;Enfants

Date complète :

2021-06-28T10:00:00+02:00_2021-06-28T17:30:00+02:00;2021-06-29T10:00:00+02:00_2021-06-29T17:30:00+02:00;2021-06-30T10:00:00+02:00_2021-06-30T17:30:00+02:00;2021-07-01T10:00:00+02:00_2021-07-01T17:30:00+02:00;2021-07-02T10:00:00+02:00_2021-07-02T17:30:00+02:00

A la Folie Théâtre

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu A la Folie Théâtre Adresse 6 rue de la Folie Méricourt Ville Paris lieuville A la Folie Théâtre Paris