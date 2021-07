Kuttolsheim Kuttolsheim 67520, Kuttolsheim Stage d’été de BD/Mangas Kuttolsheim Kuttolsheim Catégories d’évènement: 67520

Kuttolsheim

Stage d’été de BD/Mangas Kuttolsheim, 23 août 2021-23 août 2021, Kuttolsheim. Stage d’été de BD/Mangas 2021-08-23 – 2021-08-27

Kuttolsheim 67520 Kuttolsheim Bas-Rhin EUR Une semaine consacrée à la réalisation d’une bande dessinée mangas ! Accompagnés d’un professionnel, les enfants apprendront ce qu’est la bande dessinée : comment créer des personnages, élaborer un story board, écrire des dialogues, et enfin, réaliser leur propre planche de BD.

