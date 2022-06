STAGE D’ÉTÉ CIRQUE ACROBATIQUE, 11 juillet 2022, .

STAGE D’ÉTÉ CIRQUE ACROBATIQUE

2022-07-11 14:00:00 – 2022-07-13 17:00:00

EUR 45 Découverte des disciplines acrobatiques, au sol et en propulsion : équilibre sur les mains, acrobatie au sol, portés acrobatiques, usages du mini trampoline et du air track. Ce stage permet de reprendre les bases du mouvement acrobatique, en progression, de gagner en autonomie dans le mouvement, de travailler la posture, l’alignement et la sécurité. À partir de 11 ans. Pré-requis : avoir une bonne condition physique.

