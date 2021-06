Stage d’été à Dans6T Tarbes, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Tarbes.

Stage d’été à Dans6T 2021-07-12 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-16 19:00:00 19:00:00 TARBES 18 rue Robert Destarac

Tarbes Hautes-Pyrénées

EUR

Ça fait maintenant 4 ans que nous organisons chaque été une grande semaine de stage de danse au centre.

Cette année, rendez-vous pour un maximum de kiff, après un an de COVID !!! ENFIN !!

Venez danser avec Cédric, Moran, Fakri, Fabiola, Edem et Paola pendant toute la semaine.

Au programme : Breakdance, New style, Dancehall et Afro

Inscription conseillée (places limitées)

Dès 6 ans – tout niveau

Salles climatisées

> Téléchargez la paquette du stage Dans6T été 2021

dans6t@gmail.com +33 5 62 44 93 22

dernière mise à jour : 2021-06-17 par