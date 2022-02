Stage d’été 8-11 ans – 15ème édition Plouescat, 15 août 2022, Plouescat.

Stage d’été 8-11 ans – 15ème édition Plouescat

2022-08-15 10:00:00 – 2022-08-19 17:00:00

Plouescat Finistère

15ème édition des stages de football 8-11 ans.

Organisé et animé par un éducateur diplômé ( BEF et Master Sport ).

Sous le thème Champions « BZH » avec la réplique de la coupe « Champions league » et le port des tenues des clubs professionnels bretons ! Stage complet, éducatif, interactif, ludique, pour progresser en prenant du plaisir et quelque soit le niveau de pratique.

Suivi individuel de votre enfant et des équipes en direct. Un journal TV chaque soir.

Chaque stagiaire sera récompensé par des très jolis lots ( médailles, coupes, maillots… ) !

Animations de midi : défis foot, tournage vidéo sur fond vert pour réaliser des effets spéciaux, structures gonflables, apports éducatifs, quizz.

Election par les enfants du « stagiaire d’or » sur les notions de respect, fair-play, esprit d’équipe, solidarité… Il recevra une réplique du ballon d’or !

Limité à 36 enfants / semaine.

Chèques vacances, coupons sport, chèques CE acceptés.

footballeps29@hotmail.fr +33 6 89 28 77 34 http://www.exercices-de-foot-eps29.fr/

Plouescat

