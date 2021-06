Stage d’été 6-11 ans « Explorateur·e·s de la biodiversité » Vive les Groues, 28 juin 2021-28 juin 2021, Nanterre.

Date et horaire exacts : Du 28 juin au 2 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 17h30

payant

Pour les mini-citadin·e·s en mal de verdure, Les Décliques vous propose un stage multi-activités autour de la biodiversité du 28 juin au 2 juillet.

A grands renforts d’activités pédagogiques pro nature encadrées par des animateurs triés sur le volet, les enfants de 6 à 11 ans partent s’oxygéner en plein air. L’occasion de s’adonner à des grands jeux en équipe, des ateliers créatifs et des temps d’intelligence émotionnelle. En combinant dépenses physiques et stimuli de neurones. L’occasion de partir à l’aventure et découvrir tous les supers pouvoirs de la biodiversité, pour ainsi mieux la protéger.

Lundi:

– Carré magique pour faire connaissance

– Grand jeu « Les abeilles au centre de la vie »

– Atelier fabrication de carnets

– Jeu « Les dés des émotions »

Mardi:

– Jeu « Les cartes des besoins »

– Atelier fabrication de bombes à graines

– Grand jeu « Les oiseaux multitâches »

– Atelier cuisine pour le goûter

Mercredi:

– Sortie en forêt de Saint-Germain-en-Laye

– Jeu « Communication non violente »

– Chasse aux trésors de la nature

– Grand jeu « La vie des déchets »

Jeudi:

– Jeu « Les animaux qui donnent de la force »

– Atelier compost et jardinage

– Grand jeu « Les chauve-souris et leur appétit »

– Atelier cuisine pour le goûter

Vendredi:

– Grand jeu « Les fourmis travailleuses »

– Réalisation d’une fresque

– Jeu « La spirale du bonheur »

– Goûter parents – enfants

En résumé, 5 jours pour se déconnecter du quotidien et respirer, se reconnecter à la nature, apprendre à se connaître et s’épanouir, se sensibiliser aux enjeux du monde actuel, se faire plein d’amis et s’amuser! Et aussi des rires, de la joie, du partage et des petits temps de liberté pour papoter, lire, imaginer, rêver!

Animations -> Loisirs / Jeux

Vive les Groues 290 Rue de la Garenne Nanterre 92000

1 : La Défense (1089m) 1 : Esplanade de La Défense (2044m) RER A Nanterre-Préfecture



Contact :Les Décliques 0183625087 gabrielle@lesdecliques.com https://www.facebook.com/lesdecliques https://twitter.com/lesdecliques0183625087 gabrielle@lesdecliques.com

Animations -> Loisirs / Jeux Solidaire;Insolite;Paris nature;Plein air;Sport;Enfants

Date complète :

2021-06-28T09:30:00+02:00_2021-06-28T17:30:00+02:00;2021-06-29T09:30:00+02:00_2021-06-29T17:30:00+02:00;2021-06-30T09:30:00+02:00_2021-06-30T17:30:00+02:00;2021-07-01T09:30:00+02:00_2021-07-01T17:30:00+02:00;2021-07-02T09:30:00+02:00_2021-07-02T17:30:00+02:00

Vive les Groues