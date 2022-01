Stage dessins et manga Marnay Marnay Catégories d’évènement: Haute-Saône

Marnay Haute-Saône Marnay Haute-Saône EUR 45 L’atelier rue des arts organise des stages de dessins et de manga , où vous pourrez réaliser 2 ou 3 premières page d’un manga, l’endroit où il vit , le personnage et ce qui lui arrive.

Les mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 février 2022, de 9 h 30 à 12 h, à la petite salle du château de Marnay. Supervisé par Sylvie Griffon, les stages sont ouvert aux enfants de 10 à 18 ans, le tarif d’inscription est de 45 euros.

