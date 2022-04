Stage “Dessine moi un Portrait” par Josine Jansen Padirac Padirac Catégories d’évènement: Lot

2022-06-25 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-28 18:00:00 18:00:00

Padirac Lot Padirac 160 EUR 160 STAGES 2022 avec JOSINE JANSEN, artiste peintre et Guide conférencière à Padirac dans le Lot.

Toutes les techniques du portrait, proportions, ombres et lumières, tonalités de la peau, n’ auront plus de secret pour vous.

Sur réservation. josintje@orange.fr +33 6 31 52 36 90 Josine Jansen

