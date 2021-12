Stage “Dessine-Moi un Portrait” Padirac, 20 janvier 2022, Padirac.

Stage “Dessine-Moi un Portrait” Padirac

2022-01-20 – 2022-01-23

Padirac Lot Padirac

445 EUR

STAGES 2022 avec JOSINE JANSEN, artiste peintre et Guide conférencière à Padirac dans le Lot.

Venez apprendre l’art du portrait :

Les proportions, tonalités de la peau, ombres et lumières

L’expression du regard, de la bouche, la forme du nez et du visage

Les techniques sèches, crayon, fusain, sanguine, craie blanche

et comment les mélanger à l’eau et aux couleurs de la peinture

aquarelle.

Stage 5 jours/7 nuits avec hébergement, ou 4 jours et demi sans hébergement.

josintje@orange.fr +33 6 31 52 36 90

josine jansen

Padirac

