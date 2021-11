Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Stage dessin & peinture – Spécial Noël Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Stage dessin & peinture – Spécial Noël Pléneuf-Val-André, 26 novembre 2021, Pléneuf-Val-André. Stage dessin & peinture – Spécial Noël Pléneuf-Val-André

–

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Stage pour dessiner un personnage de Noël. Durée : 2h, sur réservation, payant matériel fourni, goûter inclus, jauge limitée. valerieanne.bertin@yahoo.fr +33 6 26 06 45 41 http://www.valdessin.com/cours-stages-et-animations-1 Stage pour dessiner un personnage de Noël. Durée : 2h, sur réservation, payant matériel fourni, goûter inclus, jauge limitée. Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2021-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Ville Pléneuf-Val-André lieuville Pléneuf-Val-André