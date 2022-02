Stage dessin – peinture : le corps humain Menditte Menditte Catégories d’évènement: Menditte

Pyrénées-Atlantiques

Stage dessin – peinture : le corps humain Menditte, 19 février 2022, Menditte. Stage dessin – peinture : le corps humain Menditte

2022-02-19 09:00:00 – 2022-02-19 15:00:00

Menditte Pyrénées-Atlantiques Menditte EUR 35 L’atelier Uztaro propose un stage de croquis, fusain, géométrie, couleur et création.

À partir de 10 ans.

Sur inscription. L’atelier Uztaro propose un stage de croquis, fusain, géométrie, couleur et création.

À partir de 10 ans.

Sur inscription. L’atelier Uztaro propose un stage de croquis, fusain, géométrie, couleur et création.

À partir de 10 ans.

Sur inscription. uztaro

Menditte

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Menditte, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Menditte Adresse Ville Menditte lieuville Menditte Departement Pyrénées-Atlantiques

Menditte Menditte Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menditte/

Stage dessin – peinture : le corps humain Menditte 2022-02-19 was last modified: by Stage dessin – peinture : le corps humain Menditte Menditte 19 février 2022 Menditte Pyrénées-Atlantiques

Menditte Pyrénées-Atlantiques