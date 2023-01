Stage dessin, peinture et mouvement Trambly Trambly Trambly Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Stage dessin, peinture et mouvement Trambly, 17 février 2023

2023-02-17 – 2023-02-19

Saône-et-Loire Trambly Sur le thème « regard et mouvement »

Regarder, écouter son corps, laisser une trace sur le papier co-animé par Muriel Ney (peintre) et Amanda Bouilloux (danseuse) : Amanda invite chacun à s’ouvrir au mouvement intérieur de son corps. Muriel vous accompagne en exploration libre et en création, à travers les arts plastiques. Venez découvrir comment votre regard et votre mouvement nourrissent votre dessin ou peinture et comment celle-ci inspire votre corps ! Ouvert à tous, débutants ou expérimentés. etilesum@gmail.com http://etilesum.fr/ Trambly

