Stage dessin/peinture – Atelier Aria Le Touquet-Paris-Plage, 4 juillet 2022, Le Touquet-Paris-Plage.

Stage dessin/peinture – Atelier Aria 48 rue de la paix Le Touquet-Paris-Plage

2022-07-04 – 2022-08-20

48 rue de la paix Le Touquet-Paris-Plage 62520

Le Touquet-Paris-Plage JUILLET

– du lundi 04/07 au vendredi 08/07

de 10h à 12h OU de 14h à 16h.

&

– du lundi 11/07 au samedi 16/07 (pas de cours le jeudi 14 Juillet !)

de 10h à 12h OU de 14h à 16h.

&

– du lundi 18/07 au vendredi 22/07

de 10h à 12h OU de 14h à 16h.

AOÛT

– du lundi 01/08 au vendredi 05/08

de 10h à 12h OU de 14h à 16h.

&

– du lundi 08/08 au vendredi 12/08

de 10h à 12h OU de 14h à 16h .

&

– du mardi 16/08 au samedi 20/08 (pas de cours le lundi 15 Août !)

de 10h à 12h OU de 14h à 16h.

Ouverts aux enfants (dès 7 ans), ados et adultes, pour tous niveaux.

3-4 élèves max par stage.

Le matériel est intégralement fourni (sauf blouse ou châssis).

Techniques diverses proposées: dessin, encre, peinture à l’huile…

-Thèmes libres-

TARIF: 150€ / élève pour 5 matinées ou après midi.

– Le port du masque n’est plus obligatoire: libre à chacun de le porter ou non.

– Mise à disposition de gel hydroalcoolique.

– Pas de prêt de blouse: vous devrez l’apporter et la reprendre après chaque cours.

– Bien respecter l’heure de début et de fin de séance.

Ouverts aux enfants (dès 7 ans), ados et adultes, pour tous niveaux.

4 ou 5 élèves max par stage.

Le matériel est intégralement fourni (sauf blouse ou châssis).

Diverses techniques sont proposées, au choix : dessin, encre, peinture à l’huile, aquarelle, pastels secs …

Thèmes libres :

Beaucoup de documents sont disponibles à l’atelier. Il est possible d’apporter des documents personnels.

Remarque: Pour les nouveaux élèves, je fais réaliser un dessin classique (type nature morte) en début de stage pour expliquer les bases du dessin: ombre/lumière, construction, mise en volume, modelé,…; pour montrer le matériel et voir comment l’élève se débrouille. Cet exercice me permet de mieux guider l’élève pour la suite du stage.

Renseignements et inscription au 06 66 83 88 60 ou par mail à l’adresse: atelieraria.letouquet@gmail.com

48 rue de la paix Le Touquet-Paris-Plage

dernière mise à jour : 2022-05-31 par