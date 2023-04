STAGE : DESSIN Paris-Ateliers Vaugirard Paris Catégories d’Évènement: île de France

Du lundi 03 juillet 2023 au vendredi 07 juillet 2023

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. payant 160 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Stage de dessin : personnages en mouvement Savoir dessiner des personnages c’est bien, mais les mettre en situation avec du mouvement c’est mieux ! Ce stage va vous apprendre à dynamiser vos personnages en leur donnant du rythme et de la souplesse. De l’étude du mouvement en passant par le croquis et à la réalisation de composition de personnage en mouvement avec ou sans objet. Le langage corporel ne sera plus un secret pour vous ! Intervenant : Loïc Rierny Nombre de places : 10 personnes Tarif : 160 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Dates : du 03 au 07 juillet 2023 Horaires : de 14h à 17h Informations et inscriptions sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80. Paris-Ateliers Vaugirard 85 rue de Vaugirard 75006 Paris Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-plastiques/stage-dessin-personnage-en-mouvement-avec-ou-sans-objet-loic-rierny/Stages 0144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-plastiques/stage-dessin-personnage-en-mouvement-avec-ou-sans-objet-loic-rierny/Stages

