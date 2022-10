Stage dessin et illustration – Enfant/ado

Stage dessin et illustration – Enfant/ado, 31 octobre 2022, . Stage dessin et illustration – Enfant/ado



2022-10-31 – 2022-11-01 Tu adores dessiner… Loïc te guidera dans la réalisation d’une grande planche de bande dessiné comme un professionnel.

Viens avec ton carnet de croquis, et surtout tes idées, il t’aidera pour imaginer un scénario.

Loïc te donnera tous les conseils pour donner vie à tes personnages. Association Rues des arts dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville