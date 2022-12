Stage dessin d’observation ados/adultes Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

Pont-l'Abbé

Stage dessin d’observation ados/adultes Pont-l’Abbé, 26 décembre 2022, Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé. Stage dessin d’observation ados/adultes 17 Rue de la Gare Maison des associations Pont-l’Abbé Finistère Maison des associations 17 Rue de la Gare

2022-12-26 14:00:00 – 2022-12-27 16:00:00

Maison des associations 17 Rue de la Gare

Pont-l’Abbé

Finistère Pont-l’Abbé Thème : Marché de Noël

On se met dans l’ambiance avec ce stage sur le thème du marché de Noël ! Ce stage s’adresse aux ados et aux adultes. Découvrez le dessin d’observation avec Chloé Fraser et initiez-vous à différentes techniques graphiques pour croquer les chalets et autres décorations de saison (si météo mauvaise RDV à la maison des associations de Pont l’Abbé pour imaginer des paysages d’hiver). +33 6 07 74 40 73 Visuel libre de droit

Maison des associations 17 Rue de la Gare Pont-l’Abbé

dernière mise à jour : 2022-12-08 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pont-l'Abbé Autres Lieu Pont-l'Abbé Adresse Pont-l'Abbé Finistère Maison des associations 17 Rue de la Gare Ville Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé lieuville Maison des associations 17 Rue de la Gare Pont-l'Abbé Departement Finistère

Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-labbe-pont-labbe/

Stage dessin d’observation ados/adultes Pont-l’Abbé 2022-12-26 was last modified: by Stage dessin d’observation ados/adultes Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé 26 décembre 2022 17 Rue de la Gare Maison des associations Pont-l'Abbé Finistère Pont-l'Abbé Finistère finistère Pont-l'Abbé

Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé Finistère