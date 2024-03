Stage dessin d’architecture pour ados vacances de printemps Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au vendredi 12 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

.Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 16 ans. payant

25€

+ 5€ de frais pour une nouvelle inscription

+ 8€ d’adhésion (facultatif)

Ensemble réinventons la cafétéria du centre Paris anim’ Grange aux Belles.

Dans le cadre du projet de rénovation de la cafétéria du centre Paris anim’ de la Grange aux Belles

Découvrir le travail du dessin d’architecture et ses techniques fondamentales.

Apprendre à dessiner la perspective et la profondeur des volumes. Imaginer un espace et un lieu de vie en 2D et 3D. Travail en groupe et en collaboration.

Il es préférable d’avoir une bonne base en dessin ou de savoir à minimum dessiner.

Animé par Miguel professeur de dessin

Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010

Contact : https://www.crl10.net/ +33142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://crl10.aniapp.fr/

canva stage architecture