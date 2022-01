Stage Dessin- Apprendre à croquer les parties du corps humain Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’évènement: île de France

Ce cycle de trois stages a pour objectif d’apprendre à dessiner les parties du corps humain et comprendre comment représenter les proportions des différentes parties du corps (visage, buste, mains, pieds…). Il s’agit aussi de les faire évoluer dans l’espace et en perspective. Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015 Contact : 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis Atelier

2022-02-19T14:00:00+01:00_2022-02-19T18:00:00+01:00;2022-03-26T14:00:00+01:00_2022-03-26T18:00:00+01:00

