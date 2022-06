Stage d’escalade pour enfants et adolescents – Vacances Toussaint 2022

Stage d’escalade pour enfants et adolescents – Vacances Toussaint 2022, 24 octobre 2022, . Stage d’escalade pour enfants et adolescents – Vacances Toussaint 2022

2022-10-24 09:30:00 09:30:00 – 2022-10-28 17:00:00 17:00:00 52 260 Monde Vertical propose un stage d’escalade de 5 jours* accessible dès 7 ans. Un moniteur d’escalade Diplômé d’Etat prendra en charge vos enfants. dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville