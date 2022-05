Stage d’escalade Pau Pau Catégories d’évènement: 64000

Pau

Stage d’escalade Pau, 2 août 2022, Pau. Stage d’escalade Bêta bloc 6 Rue Alessandro Volta Pau

2022-08-02 – 2022-08-05 Bêta bloc 6 Rue Alessandro Volta

Pau 64000 EUR 20 85 Pour les jeunes de 8 à 18 ans

De 9h à 12h : perfectionnement. 25€ la séance – 85€ la semaine

De 14h à 16h : Initiation. 20€ la séance – 70€ la semaine Pour les jeunes de 8 à 18 ans

De 9h à 12h : perfectionnement. 25€ la séance – 85€ la semaine

De 14h à 16h : Initiation. 20€ la séance – 70€ la semaine +33 7 64 24 23 40 Pour les jeunes de 8 à 18 ans

De 9h à 12h : perfectionnement. 25€ la séance – 85€ la semaine

De 14h à 16h : Initiation. 20€ la séance – 70€ la semaine betabloc

Bêta bloc 6 Rue Alessandro Volta Pau

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 64000, Pau Autres Lieu Pau Adresse Bêta bloc 6 Rue Alessandro Volta Ville Pau lieuville Bêta bloc 6 Rue Alessandro Volta Pau Departement 64000

Pau Pau 64000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Stage d’escalade Pau 2022-08-02 was last modified: by Stage d’escalade Pau Pau 2 août 2022 64000 Pau

Pau 64000