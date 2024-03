Stage d’escalade du SIUAPS casteljau Berrias-et-Casteljau, dimanche 2 juin 2024.

Stage d’escalade du SIUAPS Casteljau (Ardèche) 2 – 7 juin casteljau Tarif : 170 euros licenciés FFSU, 185 euros non licenciés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T08:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-07T08:00:00+02:00 – 2024-06-07T16:30:00+02:00

stage perfectionnement en escalade : Réservé aux étudiants ayant pratiqué une année d’escalade au sein des cours du SIUAPS.

Cette semaine aura lieu du 2 au 7 juin dans les gorges du Chassezac. Elle est idéale pour passer de la salle à l’extérieur et devenir autonome en escalade en falaise .

Vous serez nourri-e-s (enveloppe budget distribuée en amont pour vos courses alimentaires seulement ), logé-e-s en camping près du Chassezac en mobilhome (4/5 pers), équipé-e-s escalade (sauf chaussons )et encadrés par vos enseignants spécialistes de l’escalade.

Départ de la faculté de beaulieu à 8H (env 10h de route+arrêt courses à Aubenas) avec 2 minibus (16 étudiants +2 encadrants).

Retour à 22H le vendredi 7 juin à la faculté de Beaulieu.

PROGRAMME

Ce stage vous permettra de développer les compétences et la confiance nécessaires pour grimper en tête en cordée de manière autonome et sécuritaire .

– Utilisation du matériel.

– Appréhender et évoluer dans une activité de pleine nature

– Lecture de topo et du milieu naturel

– Communication en escalade.

– Grimpe en tête.

– Assurage dynamique et vols en falaise

– Manip en haut de voies ,au relais et réchappe

– Amélioration des techniques d’escalade.

Matériel à prévoir, en plus de vos affaires personnelles

Chaussure de sport ou de randonnée

coupe vent ou petite veste

Crème solaire

maillot de bain pour la récup’

Bouteille d’eau et en-cas

Petit sac à dos

Une boite à pique-nique

Le matériel d’escalade que vous possédez.

Matériel fourni :

Casque

Baudrier

Cordes

Mousquetons

Chaussons d’escalade

Matériel pédagogique

Tous nos équipements sont certifiés « Normes Européennes » et contrôlés .

JOURNEE TYPE:

de 9h à 13h, grimpe chaque jour sur un nouveau secteur (apprentissage et perfectionnement)

pause repas à la falaise de 13h à 14h (prévoir un pic-nicavec les courses prépayées), baignade

de 14h à 17h, grimpe libre; vous choisissez les voies qui vous attirent en moulinette ou en tête,

18h, débriefer, s’étirer sans se blesser pour mieux récupérer autour d’une baignade de récup’ à la rivière .

casteljau camping la vignasse Berrias-et-Casteljau 07460 Casteljau Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

