Stage des vacances – Hip hop pour les 9/11 ans Centre Paris Anim’ René Goscinny Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage des vacances – Hip hop pour les 9/11 ans Centre Paris Anim’ René Goscinny, 20 février 2023, Paris. Du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 15h00

. payant 12€/semaine

Inscriptions à l’accueil du centre Un stage de 5 jours pour apprendre le break dance et participer à sa première battle ! La danse hip-hop désigne plusieurs formes de street dance principalement effectuées dans la musique hip-hop et catégorisées dans sa culture. Elle dénombre plusieurs styles de danses tels que le breaking, le locking, la house et le popping créés dans les années 1970 et popularisés par les dance crews aux États-Unis. Les enfants, quels que soient leur niveau, seront initiés à ces différents styles, apprendront à réaliser des enchaînements, et participeront à des battles! Centre Paris Anim’ René Goscinny 14, rue René Goscinny 75013 Paris Contact : https://www.centregoscinny.org/stages-enfants-ados/ 0145851663 contact@centregoscinny.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimReneGoscinny https://www.facebook.com/CentreParisAnimReneGoscinny

libre de droits

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' René Goscinny Adresse 14, rue René Goscinny Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' René Goscinny Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' René Goscinny Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage des vacances – Hip hop pour les 9/11 ans Centre Paris Anim’ René Goscinny 2023-02-20 was last modified: by Stage des vacances – Hip hop pour les 9/11 ans Centre Paris Anim’ René Goscinny Centre Paris Anim' René Goscinny 20 février 2023 Centre Paris Anim' René Goscinny Paris Paris

Paris Paris