Chanter, danser, jouer… Un stage idéal pour s’amuser et développer la confiance en soi Le mieux, c’est encore de laisser notre intervenant Grégoire (acteur et metteur en scène) vous en parler: « Nous allons apprendre à chanter, à découvrir sa voix et à comprendre comment l’utiliser correctement. Nous allons apprendre à jouer, à travailler des personnages et les techniques du jeu d’artistes de comédie musicale ! Et nous allons apprendre à danser des personnages, à bouger sur scène, à envahir l’espace, à enchainer les chorégraphies et autres déplacements ! » Centre Paris Anim’ René Goscinny 14, rue René Goscinny 75013 Paris Contact : https://www.centregoscinny.org/stages-enfants-ados/ 0145851663 contact@centregoscinny.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimReneGoscinny https://www.facebook.com/CentreParisAnimReneGoscinny https://www.centregoscinny.org/stages-enfants-ados/

