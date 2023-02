Stage des vacances de Février – Théâtre d’impro pour les 6/9 ans Centre Paris Anim’ René Goscinny Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage des vacances de Février – Théâtre d’impro pour les 6/9 ans Centre Paris Anim’ René Goscinny, 20 février 2023, Paris. Du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 11h00

. payant 12€/semaine

Inscriptions à l’accueil du centre Un stage de 5 jours pour créer et jouer des personnages Au moyen de jeux et de techniques théâtrales, nous explorerons les émotions, les sensations et l’imagination. Monter sur scène et improviser permettra aux enfants de faire travailler leur imagination, d’améliorer leur confiance en eux, et de s’amuser tous ensemble. Centre Paris Anim’ René Goscinny 14, rue René Goscinny 75013 Paris Contact : https://www.centregoscinny.org/stages-enfants-ados/ 0145851663 contact@centregoscinny.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimReneGoscinny https://www.facebook.com/CentreParisAnimReneGoscinny

Lieu Centre Paris Anim' René Goscinny Adresse 14, rue René Goscinny Ville Paris

