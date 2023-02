Stage des vacances de Février – BD & Manga pour les 10/15 ans Centre Paris Anim’ René Goscinny Paris Catégories d’Évènement: île de France

Stage des vacances de Février – BD & Manga pour les 10/15 ans Centre Paris Anim' René Goscinny, 20 février 2023, Paris. Du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 2023

Inscriptions à l’accueil du centre Un atelier pour exercer la créativité des jeunes. De la création de leurs personnages jusqu’à la mise en forme d’un fanzine. Le but du stage BD/Manga est d’apprendre aux participant(e)s à réaliser des planches en suivant plusieurs étapes : créations des personnages et des différents décors, création de l’histoire (scénario), découpage de l’histoire en cases puis finalisation des planches. Une fois ces planches finalisées et réunies, elles serviront à réaliser un fanzine ou une petite exposition au sein du centre. Cet atelier est ouvert aux enfants et adolescent(e)s de tous niveaux, passionnés ou simples lecteurs de BD/Manga. Centre Paris Anim’ René Goscinny 14, rue René Goscinny 75013 Paris Contact : https://www.centregoscinny.org/stages-enfants-ados/ 0145851663 contact@centregoscinny.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimReneGoscinny https://www.facebook.com/CentreParisAnimReneGoscinny

