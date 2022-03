Stage des vacances d’avril Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Brest Finistère Nous proposons un stage judo multi activités pour les enfants de 9 à 15 ans pendant les vacances d avril. Horaires : de 10h00 à 17h00 au dojo brestois Encadrement : PHILIPPE URVOY et des ceintures noires. PRIX : 25 € un jour ,20€ 2 jours Ou 55€ trois jours, prix dégressif par membres de même famille de 20%. Prévoir un pique-nique qui sera pris au dojo ou à l’extérieur tous les jours. Les activités sont mises en place en ce moment : laser game, cinéma, activité croc jeux , cuisson de crêpes, rangement de 100 tapis, sport collectif avec la base sportive de Kerichen. Il peut avoir une ou deux modifications pour les activités proposées suivant la disponibilité des entreprises et associations nous accueillant. Mardi 12 avril 10h00/11h45 judo / activités Mercredi 13 avril 10h00/11h45 judo / activités Jeudi 14 avril 10h00/11h45 judo/ activités dojobrestois@gmail.com http://dojobrestois.fr/ Nous proposons un stage judo multi activités pour les enfants de 9 à 15 ans pendant les vacances d avril. Horaires : de 10h00 à 17h00 au dojo brestois Encadrement : PHILIPPE URVOY et des ceintures noires. PRIX : 25 € un jour ,20€ 2 jours Ou 55€ trois jours, prix dégressif par membres de même famille de 20%. Prévoir un pique-nique qui sera pris au dojo ou à l’extérieur tous les jours. Les activités sont mises en place en ce moment : laser game, cinéma, activité croc jeux , cuisson de crêpes, rangement de 100 tapis, sport collectif avec la base sportive de Kerichen. Il peut avoir une ou deux modifications pour les activités proposées suivant la disponibilité des entreprises et associations nous accueillant. Mardi 12 avril 10h00/11h45 judo / activités Mercredi 13 avril 10h00/11h45 judo / activités Jeudi 14 avril 10h00/11h45 judo/ activités Dojo Brestois 51 rue du Château Brest

