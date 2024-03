Stage des vacances d’Avril (4-12ans) : En remontant le temps avec Charlot et Charlie Chaplin Apprends & Rêve Paris, lundi 8 avril 2024.

.Public tout-petits, enfants et jeunes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 12 ans. payant

Remontez le temps avec Apprends & Rêve pour découvrir l’univers de Charlie Chaplin !

Théâtre et cinéma/ Histoire et cinéma/ Création de décors/Parkour et cirque



Le clochard le plus célèbre du monde n’a pas fini de nous inspirer.

Avec sa dégaine clownesque, ses péripéties abracadabrantes, sa moustache inimitable et son chapeau melon, Charlot est une figure mythique. Avec lui, pas besoin de mots. Le mouvement, les yeux, les expressions du visage parlent pour lui.

Et c’est ce que vos enfants vont apprendre à faire au cours de l’atelier Théâtre et cinéma. L’apprentissage du comique-satire, un vrai challenge. Ils mettront en pratique l’exagération des expressions, des situations, des réactions, des chutes, etc.

Avec cet atelier, ils imagineront également un scénario, une histoire qu’ils joueront ensuite devant la caméra. Ils s’inspireront des films de Charlot pour recréer un court-métrage où péripéties et coups d’éclats s’entremêleront.

L’atelier Art et création de décor porte bien son nom. Au cours de cet atelier, les enfants fabriqueront les décors dans lequel sera tourné leur court-métrage.

Dans le film « Les temps modernes », Charlot fait l’expérience du travail à la chaîne. Avec l’atelier « Histoire et cinéma », nous remonterons le temps. Avec les enfants, nous reproduirons les métamorphoses de l’industrialisation et expliqueront plus avant l’industrialisation dans les années 1930. Et comme dans « Les temps modernes », les enfants utiliseront le travail à la chaîne pour comprendre le comique de répétition.

Charlot n’arrête pas de devoir échapper à des poursuivants, de grimper sur des objets improbables, de tomber, se relever… Au tour des enfants de s’y préparer. Avec l’atelier Parkour et cirque, ils expérimenteront les « cascades » de Charlot.

Du Lundi 8 au Vendredi 12 Avril de 9h30 à 16h30

Possibilité d’inscription à la demi journée :

– de 9h30 à 12h

– de 13h30 à 16h30

Accueil et garderie de 9h00 à 9h30 et de 16h30 à 17h00

69 Rue de l’Assomption, Paris 16e

Toutes les informations sur : apprends-et-reve.fr

contact@apprends-et-reve.fr

06 10 25 80 69

aer