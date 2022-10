STAGE DES VACANCES D’AUTOMNE : L’EXPÉRIENCE EXTRAORDINAIRE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe EUR 65 100 Et si nous devenions invisibles ? Pendant cinq jours, vous serez entourés de scientifiques de renommée, qui souhaitent trouver une solution pour devenir invisible, mais pour cela, ils ont besoin de votre aide ! Les choses vont-elles bien se dérouler ? Allez vous être à la hauteur de ce challenge ? préparez vos plus folles formules de chimiste. Au programme : la présence du planétarium, de planète sciences et la découverte d’une exposition des musées du Mans.

Partez à l'aventure avec une équipe encore plus folle pour découvrir les secrets de l'univers ! Du 24 au 28 octobre les enfants vont pouvoir participer à des ateliers culturels encadrés par des professionnels. Ces ateliers sont fait le matin et peuvent comprendre une activité au choix (terre et modelage, musique, arts plastiques, stop motion, couture). Chaque enfant est libre de s'inscrire où il le souhaite. L'après midi, l'équipe d'animation de l'espace de vie sociale prend le relais pour emmener les enfants dans l'imaginaire et leur faire vivre des aventures passionnantes autour du thème prédéfini avec les enfants du précédent stage.

