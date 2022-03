Stage des danses en cercle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Catégories d’évènement: Dordogne

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Stage des danses en cercle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 14 mai 2022, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac. Stage des danses en cercle Salle des fêtes Esplanade de la Liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

2022-05-14 – 2022-05-15 Salle des fêtes Esplanade de la Liberté

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne Danses traditionnelles, rituelles et contemporaines. Riches d’un patrimoine ancestral. Accessible à tous. Danseuse professionnelle, passionnée par les danses en cercle et leur caractère social et sacré, Jyotsna transmet une passion qu’elle est allée enrichir du Moyen-Orient à l’Europe de l’Est. Organisé par Les Notes Vagabondes avec la Cie souffle de danse. Danses traditionnelles, rituelles et contemporaines. Riches d’un patrimoine ancestral. Accessible à tous. Danseuse professionnelle, passionnée par les danses en cercle et leur caractère social et sacré, Jyotsna transmet une passion qu’elle est allée enrichir du Moyen-Orient à l’Europe de l’Est. Organisé par Les Notes Vagabondes avec la Cie souffle de danse. +33 7 80 52 28 22 Danses traditionnelles, rituelles et contemporaines. Riches d’un patrimoine ancestral. Accessible à tous. Danseuse professionnelle, passionnée par les danses en cercle et leur caractère social et sacré, Jyotsna transmet une passion qu’elle est allée enrichir du Moyen-Orient à l’Europe de l’Est. Organisé par Les Notes Vagabondes avec la Cie souffle de danse. ©les notes vagabondes

Salle des fêtes Esplanade de la Liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

dernière mise à jour : 2022-03-17 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Autres Lieu Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Adresse Salle des fêtes Esplanade de la Liberté Ville Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac lieuville Salle des fêtes Esplanade de la Liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Departement Dordogne

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouffignac-saint-cernin-de-reilhac/

Stage des danses en cercle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 2022-05-14 was last modified: by Stage des danses en cercle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 14 mai 2022 Dordogne Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne