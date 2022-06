Stage : Des corps / Décors à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette, 19 septembre 2022, Thoré-la-Rochette.

Le Moulin de la Fontaine Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher

2022-09-19 – 2022-09-23

650 EUR 650 Stage : Des corps / Décors à Thoré-la-Rochette. Cinq journées intenses qui s’attacheront à développer une meilleure compréhension de soi-même et du processus créatif en se laissant la liberté d’explorer de nouvelles formes. Contenu :

prise de vue quotidienne en intérieur et/ou extérieur, étude et analyse des photographies réalisées, apport théorique sur le langage photographique et ses «effets», projections de travaux de photographes en relation avec notre thème, projection finale des travaux des stagiaires au public des 4ème » Rencontres Image et Environnement » le 24 et 25 septembre.

Un workshop de Jean-Christian Bourcart. Ce stage de cinq jours sera l’occasion d’explorer les notions de portraits et d’autoportraits en interaction avec un décors/ paysage.

info@zone-i.org +33 2 54 72 96 73 https://www.zone-i.org/

