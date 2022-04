Stage d’équitation Mareau-aux-Bois Mareau-aux-bois Catégorie d’évènement: Mareau-aux-bois

Envie de découvrir (ou redécouvrir) différentes pratiques équestres pendant les prochaines vacances ? Ou de passer vos galops ? N’hésitez pas, venez mettre le pied à l’étrier. ? Les sabots de Mareau propose des stages durant une semaine (du 11/04 au 15/04). ? Tarifs pour les adhérents : 20€ la demi journée / 40€ la journée Tarifs les non adhérents : 25€ la demi journée / 50€ la journée ⏰Horaires de 9h à 12h & de 14h à 17h !

Voir https://sites.google.com/sabotsdemareau.org/les-sabots-de-mareau//

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T09:00:00 2022-04-11T12:00:00;2022-04-11T14:00:00 2022-04-11T17:00:00;2022-04-12T09:00:00 2022-04-12T12:00:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T17:00:00;2022-04-13T09:00:00 2022-04-13T12:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T17:00:00;2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T12:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T17:00:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T12:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T17:00:00

