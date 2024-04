STAGE D’EQUITATION GALOP – 9/17 ans le logis du pin La Martre, samedi 6 juillet 2024.

STAGE D’EQUITATION GALOP – 9/17 ans dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 7 – 13 juillet le logis du pin 845€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T00:00:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-13T00:00:00+02:00 – 2024-07-13T23:59:00+02:00

PASSAGE DE GALOP 2 ET 3.

NIVEAU 1 OBLIGATOIRE

ÉQUITATION (20h = 8 séances x 2h30) : découverte et perfectionnement équestre : saut d’obstacles, dressage, travail du cheval à pied

SAVOIR THÉORIQUE ET PRATIQUE : pour progresser avec ton cheval en toute sécurité.

PASSAGE DE GALOP LE 4ÈME JOUR (Uniquement jusqu’au galop 3) pour ceux qui le souhaitent et en fonction de leur niveau.

Si l’enfant ne le souhaite pas, il pratique uniquement de l’équitation de manière intense pendant 4 jours.

BAIGNADE surveillée à la rivière. (1 séance)

UNE MATINEE BRUCNH ET UN DINER A THEME

ACTIVITES TRADITIONNELLES DE COLO : veillées, grands jeux, chants, contes, boum du dernier soir…

NOUVEAUTE : PASS MULTI-ACTIVITES + 2 activités au choix.

C’est un pass proposant plusieurs activités où les enfants vont pouvoir choisir, en plus du thème de leur colo, des activités spécifiques, sportives, créatives et culturelles. Durant le séjour, chaque enfant a le choix entre plusieurs activités qui se déroulent toutes dans le domaine du Logis du Pin. Il compose lui-même son programme sur place en fonction de ses goûts et ses envies du moment !

Nos équipes vont animer ces activités et chaque enfant s’inscrit sur l’activité de son choix. Pour certains, ce choix sera spontané, ceux qui hésitent seront aidés et conseillés par nos animateurs.

Quelles sont les activités au choix ?

Mini-golf / Astronomie / Escape game / Atelier cirque / Water star (laser game avec pistolet à eau) / Géocaching (activités de plein air, chasse au trésor avec gps) / Parcours commando tous niveaux / Structures gonflables / Ventrigliss / Tir à l’arc / Atelier culinaire / Création et initiation Lance-pierre / Do it yourself (création d’un objet) / Sports émergents (jeux traditionnels sportifs) / Une séance Cinéma en plein air

EQUIPEMENTS REQUIS : matériel (casque, cravache, éperons…) et tenue d’équitation. Gilet de protection fortement recommandé. Pour les débutants, possibilité de prêt de matériel hors tenue d’équitation (bombe).

Documents obligatoires : Licence FFE pour passage de Galop. Non-licencié(e)s : 34€ à régler sur place (obligatoire pour Licence et passage de Galop). Pour tous : 9€ (si passage de Galop).

Équipement requis : apporte ton matériel (casque, cravache, éperons…) et tes tenues d’équitation. Gilet de protection vivement recommandé. Pour les débutants, possibilité de prêt de matériel, hors tenue d’équitation.

Encadrement (Taux d’encadrement 1 pour 12 participants)

1 directeur de séjour

1 assistante sanitaire en charge du suivi santé de l’enfant

1 animateur pour 12 enfants

Les activités spécifiques et sportives sont dirigées et encadrées uniquement par des moniteurs brevetés d’Etat, intervenants spécialisés ou des professionnels possédant toutes les prérogatives requises par la législtation en vigueur, ce qui garantie la qualité des programmes. Nos animateurs accompagnent nos professionnels sur les activités.

TRANSPORT : Aller/retour en bus de tourisme au départ de plusieurs villes du Var. La ville de départ choisie pourra vous être confirmée 7 jours avant le début du séjour en fonction du nombre d’inscrits par commune. Le départ pourra s’effectuer dans un rayon de 50km de votre domicile.

Le séjour inclut : transport aller/retour en bus, hébergemenent et repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, toutes les activités indiquées au programme et le matériel nécessaire lié à l’activité, les activités pédagogiques et les animations, l’équipe d’encadrement.

Le séjour n’inclut pas : les assurances annulation et rapatriement proposées en option, les dépenses personnelles (argent de poche), les affaires personnelles (fiche trousseau fournie dans votre compte).

FORMALITÉS OBLIGATOIRES

Fiche sanitaire été

Fiche de renseignement

Droit à l’image

SITUATION / HÉBERGEMENT

LA MARTRE – VAR – 83 – FRANCE

En tentes de 6 places avec lits (sauf pour les 4/5 ans) ou dans le bâtiment ‘La Clairière’ qui comprend 104 couchages et se compose de chambres de 5 à 8 lits avec rangement et éclairage, sanitaires collectifs et douches individuelles. Linge de lit fourni. Chambres encadrant(e)s à proximité.

EQUIPEMENTS : Salle d’activités, infirmerie avec salle de soins, terrains multisports, ferme pédagogique et centre équestre, salle de restauration.

Restauration

Une salle de restauration est mise à disposition ainsi que sa terrasse extérieure. Les repas sont servis sur place. Possibilité de panier repas selon l’organisation de la journée ou des activités.

le logis du pin la martre La Martre 83840 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0494925985 »}, {« type »: « link », « value »: « https://odelevasion.fr/corsi-k-22 »}]

séjour ado colo odel

odel