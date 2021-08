Grabels Grabels Grabels, Hérault STAGE D’ÉQUITATION GALOP 1/2 Grabels Grabels Catégories d’évènement: Grabels

Hérault

STAGE D’ÉQUITATION GALOP 1/2 Grabels, 9 août 2021, Grabels. STAGE D’ÉQUITATION GALOP 1/2 2021-08-09 – 2021-08-13

Grabels Hérault Grabels EUR 50 200 Ne ratez pas les stages d’équitation galop 1/2 au Haras de Whynehn du 09 au 13 août de 8h à 12h ! Au programme:

Cours d’équitation, travail à pied, jeux, voltige, balades, passage de galop… Pour les enfants ayant déjà obtenu un galop 1 ou 2, à partir de 6 ans.

Possibilité de pic-niquer sur place le midi. Réservations et infos au 0648537516 Ne ratez pas les stages d’équitation galop 1/2 au Haras de Whynehn du 09 au 13 août de 8h à 12h ! +33 6 48 53 75 16 http://www.whynehn.fr/ Ne ratez pas les stages d’équitation galop 1/2 au Haras de Whynehn du 09 au 13 août de 8h à 12h ! Au programme:

Cours d’équitation, travail à pied, jeux, voltige, balades, passage de galop… Pour les enfants ayant déjà obtenu un galop 1 ou 2, à partir de 6 ans.

Possibilité de pic-niquer sur place le midi. Réservations et infos au 0648537516 dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Grabels, Hérault Autres Lieu Grabels Adresse Ville Grabels lieuville 43.656#3.82646