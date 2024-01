Stage d’équitation en février 2024 Hippo’thèse Montbrun-Lauragais, lundi 12 février 2024.

Stage d’équitation en février 2024 Stage tous niveaux, du débutant jusqu’au galop 7, plusieurs formules possibles. Du Lundi au vendredi. 12 23 février Hippo’thèse sur inscription (par mail) hippothese.engautier@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-12T09:00:00+01:00 – 2024-02-12T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-23T09:00:00+01:00 – 2024-02-23T17:00:00+01:00

-50% sur la première semaine des vacances d’hiver, soit du 12 au 16 février 2024. Minimum 2 jours d’inscription. De 9h00 à 17h00, pause repas entre 12h00 et 14h00 (pique-nique non fourni), du débutant jusqu’au galop 4. Groupe de niveau. Objectif passage de galop 1 à 4 le vendredi 16 février.

Stage débutant galop 1 / galop 2 le matin (9h00 / 12h00) de la deuxième semaine des vacances d’hiver soit du 19 au 23 février.

Stage « demi-pension » galop 3/4 l’aprés-midi (14h00 / 17h00) du 19 au 23 février.

Stage galop 5/7 en soirée, 19h00 à cheval le jeudi 15 et 22 février.

Hippo’thèse chemin de patras 31450 montbrun lauragais Montbrun-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « hippothese.engautier@gmail.com »}]

stages d’équitation équitation