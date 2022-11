Stage d’enluminure traditionnelle Vézelay Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

Yonne

Stage d’enluminure traditionnelle Vézelay, 13 novembre 2022, Vézelay. Stage d’enluminure traditionnelle

41, rue saint Etienne Atelier Or et Lumière Vézelay Yonne Atelier Or et Lumière 41, rue saint Etienne

2022-11-13 – 2022-11-13

Atelier Or et Lumière 41, rue saint Etienne

Vézelay

Yonne EUR 200 490 Durant les stages (de 2 à 5 jours) vous réaliserez une enluminure sur parchemin en étudiant les techniques médiévales. Vous aborderez la pose de la feuille d’or sur mordant traditionnel ainsi que la fabrication des couleurs et l’apprentissage de la peinture à l’œuf.

Les stages vous permettront de voir toutes les étapes de réalisation d’une enluminure en un temps condensé et privilégié dans un environnement propice.

Ils s’adressent aux débutants comme aux confirmés. bea@or-et-lumiere.com +33 3 86 32 38 59 http://www.or-et-lumiere.com/ Atelier Or et Lumière 41, rue saint Etienne Vézelay

dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Vézelay, Yonne Autres Lieu Vézelay Adresse Vézelay Yonne Atelier Or et Lumière 41, rue saint Etienne Ville Vézelay lieuville Atelier Or et Lumière 41, rue saint Etienne Vézelay Departement Yonne

Vézelay Vézelay Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vezelay/

Stage d’enluminure traditionnelle Vézelay 2022-11-13 was last modified: by Stage d’enluminure traditionnelle Vézelay Vézelay 13 novembre 2022 41 rue saint Etienne Atelier Or et Lumière Vézelay Yonne Vézelay Yonne

Vézelay Yonne