Stage d’enluminure pour enfants à partir de 8 ans 6 boulevard du Général De Gaulle Le pouliguen

Stage d’enluminure pour enfants à partir de 8 ans Stage de 4 jours du 22 au 25 avril de 10h à 12h pour les enfants à partir de 8 ans. Votre endants participera à un atelier d’enluminure et réalisera un sujet calligraphié, peint et doré, en tra… 22 – 25 avril 6 boulevard du Général De Gaulle Enfant: 120

Début : 2024-04-22T10:00:00+02:00 – 2024-04-22T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-25T10:00:00+02:00 – 2024-04-25T12:00:00+02:00

Stage de 4 jours du 22 au 25 avril de 10h à 12h pour les enfants à partir de 8 ans.

Votre endants participera à un atelier d’enluminure et réalisera un sujet calligraphié, peint et doré, en travaillant sur du vrai parchemin de chèvre et avec des pigments. Une formation de 8h pour entrer dans l’esprit des enlumineurs du Moyen-Âge et survoler cet art.

La ligne directrice de cet atleier est l’application des tchniques de l’enluminure. Des modèles de lettrines sont mis à disposition lors des ateliers.

Matériel inclus

Petit outillage (pinceaux, plumes, crayons, gommes, règles…) est prêté.

Maximum 4 enfants

6 boulevard du Général De Gaulle Résidence Port Sterwitz 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

CULTURE JEUNESSE