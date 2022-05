Stage d’enluminure pour adulte et adolescent au Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

2022-06-04 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-06 18:00:00 18:00:00

Rdv de 9h à 18h au Moulin du Got pendant 3 jours. 150€/pers. pour les 3 jours. Matériel fourni- pique nique sorti du panier. 5 pers. mini et 9 maxi. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr Animé par l'enlumineur Denis GIRARD. Initiation à la technique médiévale de décor sur parchemin qui sublimait les ouvrages d'autrefois.

