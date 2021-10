Lussac-les-Châteaux La Sabline - Médiathèque Lussac-les-Châteaux, Vienne Stage d’enluminure avec Denis Girard La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Denis Girard, artiste local de renom vous propose un stage d’enluminure. Vous pourrez apprendre les techniques de base de l’enluminure sans avoir de notion de dessin. Sur deux jours, vous ferez la décoration d’un motif décalqué sur un parchemin, en utilisant des pigments et des feuilles d’or. L’ensemble du matériel pour réaliser cet atelier est fourni.

Tarif : 120 € / Sur inscription uniquement

Adulte / Sur inscription – Places limitées / Tarif : 120 €
La Sabline – Médiathèque
21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux

2021-11-20T09:00:00 2021-11-20T12:00:00;2021-11-20T13:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T09:00:00 2021-11-21T12:00:00;2021-11-21T13:00:00 2021-11-21T18:00:00

