STAGE D’ENCADREMENT Paris-Ateliers Beaux-Arts, 2 novembre 2022, Paris.

Du mercredi 02 novembre 2022 au vendredi 04 novembre 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

. payant 260 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Découvrez comment mettre en valeur vos documents en jouant avec différentes techniques : photographie, dessin, gravure, broderie… tout est possible

Durant ce stage d’encadrement vous découvrirez comment mettre en valeur un document en jouant avec des techniques différentes réalisées avec des cartons et papiers de couleurs.

Programme :

• Travail préparatoire :

– La sécurité en encadrement : gestes, réflexes et prise en main les différents outils.

– Le matériel : lister les outils et le matériel.

– Connaître le vocabulaire de l’encadrement et assimiler les bases pour les adapter à son document.

• Mise en œuvre :

– Les techniques appliquées, mesures et découpes des cartons.

– Choix et rythme des couleurs et leur collage.

– Le montage de l’encadrement et fixation du document.

– Le paquet.

– Trucs et astuces.

– La fermeture à onglet ou le cadre bois.

Intervenante : Christine Boutroue

Nombre de places : 8 personnes

Dates : Du 2 au 4 novembre 2022 de 10h à 13h et de 14h à 17h

Informations et inscriptions au 01 44 61 87 80 ou sur public@paris-ateliers.org.

Paris-Ateliers Beaux-Arts 5, rue des Beaux-Arts 75006 Paris

@N.Lascourrèges Stage Encadrement Paris-Ateliers