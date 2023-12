STAGE D’ENCADREMENT – février 2024 Paris-Ateliers Reuilly Paris Catégories d’Évènement: ile de france

STAGE D'ENCADREMENT – février 2024 Paris-Ateliers Reuilly Paris, 12 février 2024

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 17h00

.Public adolescents adultes. payant 380 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Programme stage Encadrement Débutants ou confirmés Le stage aborde les différentes techniques de base de l’encadrement d’art, de l’ancien au contemporain. -Choix de l’encadrement en fonction du type de sujet. -Sous-verre soigné. -Passe partout avec contre collage de différents matériaux (papier, tissus, soie..) -Passe avec biseau anglais à 45°. -Passe avec biseau droit à 90° plus moderne. -Sujet mis en surplomb dans un boitage. -Entre deux verres, marges transparentes. -Découpes chantournées. Intervenante : Maryvonne Le Chevalier Nombre de places : 7 personnes Tarif : 380 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Dates : du 12 au 16 février 2024 Horaires : 9h30-12h30 et 14h-17h (le stage se termine à 16h le dernier jour). Informations et inscriptions au 01 44 61 87 80 ou sur public@paris-ateliers.org Paris-Ateliers Reuilly 7 cour Alsace-Lorraine 75012 Paris Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-encadrement-lavis-septembre/Stages +33144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-encadrement-lavis-septembre/Stages

